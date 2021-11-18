Мигранты разбили новый лагерь прямо на погранпереходе «Брузги-Кузница»5
- 18.11.2021, 10:07
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Польские пограничники готовятся отражать возможную атаку нелегалов.
Мигранты среди ночи разбили стихийный лагерь прямо на погранпереходе «Брузги-Кузница».
Польские пограничники готовы, в случае необходимости, отразить новую атаку нелегалов.
Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci koczują obok przejścia granicznego pic.twitter.com/XdTfr7egRy— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 17, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.