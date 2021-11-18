Медики рассказали, какую температуру при коронавирусе нельзя сбивать 4 18.11.2021, 10:33

23,676

Названы также жаропонижающие, которым это можно делать.

Температуру тела до 38 градусов при легком течении коронавируса не следует сбивать, если пациент переносит ее нормально. Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук, передает cursorinfo.co.il.

Однако, если она поднимается выше, можно принять жаропонижающий препарат.

Специалист заявила, что если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует, необходимо пить симптоматические лекарства. Она предостерегла от использования парацетамола и посоветовала употреблять ибупрофен. Также Гук отметила, что хорошие противовоспалительные свойства имеет мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин.

Также медик подчеркнула, что принимать медикаменты стоит с самого начала болезни и не забывать измерять сатурацию. Она не должна быть ниже 92 процентов. Если показатель не соответствует норме, необходимо вызывать скорую помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».