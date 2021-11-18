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Медики рассказали, какую температуру при коронавирусе нельзя сбивать

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  • 18.11.2021, 10:33
  • 23,676
Медики рассказали, какую температуру при коронавирусе нельзя сбивать

Названы также жаропонижающие, которым это можно делать.

Температуру тела до 38 градусов при легком течении коронавируса не следует сбивать, если пациент переносит ее нормально. Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук, передает cursorinfo.co.il.

Однако, если она поднимается выше, можно принять жаропонижающий препарат.

Специалист заявила, что если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует, необходимо пить симптоматические лекарства. Она предостерегла от использования парацетамола и посоветовала употреблять ибупрофен. Также Гук отметила, что хорошие противовоспалительные свойства имеет мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин.

Также медик подчеркнула, что принимать медикаменты стоит с самого начала болезни и не забывать измерять сатурацию. Она не должна быть ниже 92 процентов. Если показатель не соответствует норме, необходимо вызывать скорую помощь.

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