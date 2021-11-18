Около 300 курдов ломятся «в гости» к олигархам Зайцеву, Олексину и Воробью 18 18.11.2021, 11:11

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На белорусско-польской границе назревает новый конфликт.

Около 300 мигрантов ушли из палаточного лагеря на польской границе.

Теперь они хотят попасть в логистический центр, где ранее разместили других мигрантов. Правда, пока что их туда не пускают, сообщает телеграм-канал SHOT.

Компанией «Бремино», которой принадлежит логистический центр возле польской границы, владеют режимные олигархи Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин. Все они находятся в санкционных списках.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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