Джонсон предостерег Москву 5 18.11.2021, 11:17

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Лондон заявил, что Кремль совершает трагическую ошибку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег Москву от возможных последствий "военного авантюризма" на границах с Польшей и Украиной. "Я думаю, что для Кремля было бы трагической, трагической ошибкой думать, что с помощью военного авантюризма можно чего-то добиться", - заявил глава британского правительства в среду, 17 ноября, во время общения с группой депутатов, сообщает "Немецкая волна".

"Что нам необходимо сделать, так это убедиться в понимании всеми, что цена просчетов (в действиях. - Ред.) на границе Польши и Украины будет очень велика", - добавил Джонсон, комментируя сообщения о маневрах российских войск на границе с Украиной.

Кроме прочего, во время общения Бориса Джонсона с британскими парламентариями поднимался и вопрос о возможной причастности Москвы к массовому прибытию сирийских и иракских мигрантов на белорусско-польскую границу.

Киев о скоплении военных РФ на границе Украины

В тот же день, 17 ноября, на фоне сообщений о концентрации войск РФ на украинской границе посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил о беспрецедентной опасности "нового масштабного вторжения" и призвал Берлин "гораздо серьезнее отнестись" к росту напряженности на востоке Украины.

"Никогда с 2014 года - когда россияне силой оружия аннексировали Крым и части восточной Украины - опасность нового масштабного вторжения не была столь острой, как сейчас", - подчеркнул дипломат. От имени правительства Украины Андрей Мельник призвал руководство партий, представители которых сформируют новое правительство Германии, жестко дать понять российскому президенту Путину, что его дестабилизирующая тактика и попытки шантажа успеха не принесут.

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