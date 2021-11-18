«Если первый урок – математика, «политинформацию» проводит математичка, если физкультура – физрук» 17 18.11.2021, 11:24

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Как ябатьки занимаются пропагандой в белорусских школах.

Читательница «Салідарнасці» из Барановичей рассказала, что в школе, где учится ее дочь, учителя перед уроками рассказывают детям о «текущей ситуации в стране и мире». Выглядит это весьма своеобразно.

– Каждый день на первом уроке – пятиминутка рассказов про Великую Отечественную войну. Причем говорят об этом разные учителя: если первый урок – математика, «политинформацию» проводит математичка, если физкультура – учитель физкультуры. Я даже не знаю: это креатив только барановичских идеологов или, может, такое по всей стране?

Как поделились с родителями школьники, в объявленный властями год единства учителя говорят не только о том, как повезло нынешним детям жить под мирным небом в процветающей Беларуси, но и продолжают риторику «кругом враги».

– У нас в школе один из учителей, например, вообще рассказывал про возможность Третьей мировой войны, – подтвердили «Салідарнасці» родители еще одного школьника из Барановичей. – Мол, если на Беларусь кто-то нападет, то нас защитит Россия, а если нападут на Россию, то ее защитит Китай, и тогда непременно развяжется новая мировая война.

Большую часть сказанного, конечно, дети пропускают мимо ушей, но все-таки очень тревожит, что такая обработка происходит каждый день. И это в пятом-шестом классах!

При этом факультатива по духовно-патриотическому воспитанию в нашей школе нет, но большей части родителей все равно – они не против ни «политинформации», ни факультативов. Что сказали, то и примут.

Вероятно, «политинформации для школьников» стала результатом встреч Барановичского межрайонного прокурора Александра Карлюка с «активом учреждений образования города»: директорами школ, их заместителями, руководителями по военно-патриотическому воспитанию. Первую такую встречу освещала в октябре районная газета «Наш край».

Помимо необходимости разговоров на классных часах о Великой Отечественной войне, прокурор заявил: «Я считаю, не только родители, но и педагоги должны мониторить, чем занимаются дети в интернете, что они читают, какую информацию распространяют, не подписаны ли они на экстремистские телеграм-каналы, за что могут быть привлечены к ответственности».

Но только ли в Барановичах силовики и учителя теперь работают в связке? Корреспондент «Салідарнасці» поинтересовалась у родителей и школьных учителей из разных регионов, в какой форме проходит «политинформация» в школах.

Отец шестиклассницы Алины из Могилева говорит, что информационные часы с «формированием патриотического сознания» у них закончились еще в первой четверти.

– Дочь рассказывала, что, помимо самого первого урока, посвященного Году единства, почти все остальные часы были посвящены каким-то праздникам – дню пожилых людей, дню матери и так далее.

Как раз в тот первый раз и затрагивали тему Великой Отечественной войны – как все вносили свой вклад в борьбу против фашизма, даже дети. А остальные занятия проходили почти для галочки, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление.

Педагог-организатор, уволившаяся в прошлом году из школы на Гомельщине, утверждает, что большинство ее коллег лишь создают видимость «уроков патриотического воспитания» для комиссий и проверок.

– Хотя есть и те, кому очень хочется продемонстрировать свою лояльность и преданность, те, наоборот, из кожи вон лезут, но это единичные инициативы. Там и появляются тематические лектории об «исторической правде про 17 сентября» или конкурс рисунков к годовщине Октябрьской революции, как это было в Хойникском районе.

Ярче всего такие примеры проявляются в тех школах, где есть центры допризывной подготовки или где подписаны соглашения о сотрудничестве с воинскими частями, говорит педагог:

– У нас в Гомеле есть несколько военно-патриотических классов – вот там и уроки мужества, и обязательные классные часы с рассказами о войне, и строевая подготовка, и поездки в военные части. Но я бы не сказала, что в эти классы стоят очереди желающих – многие дети и их родители хотят просто учиться, и часто не скрывают, что в Беларуси намерены получить только обязательное среднее образование.

В гимназии в Московском районе Минска, рассказывают мамы учеников младших и средних классов, их дети учатся, как и учились. Помимо «чехарды» с расписанием из-за большого количества болеющих учителей ничего особенно не изменилось. А вот старшеклассников еще в начале сентября собрали в актовом зале и провели так называемую профилактическую беседу, чтобы школьники не участвовали «ни в чем антигосударственном».

– Детям чуть ли не напрямую пригрозили СОПом и плохими аттестатами, – говорит «Салiдарнасцi» мама десятиклассницы. – И теперь учительница периодически говорит на классных часах о благодарности родине, где бесплатная медицина и образования (трижды ха-ха), фейков и «правильного» поведения в соцсетях. Но у нас с дочерью уговор – она просто отсиживает эти занятия, не вступая в полемику, не готовит доклады и так далее.

А вот в школах Фрунзенского района Минска, смеются родители, школьникам, можно сказать, повезло: из-за переполненности многих учебных заведений попросту не хватает свободных помещений и учителей, даже для того, чтобы вести факультативы, не говоря уж о дополнительных «политинформациях».

– Младшим школьникам, до 4 класса, о Великой Отечественной войне не рассказывают даже на музейных экскурсиях, – делится наблюдениями минчанка Елена. – А у старших нет сил и времени даже не то, чтобы в полном объеме давать школьную программу, поэтому на что-то дополнительное учителя попросту «забили».

Единожды была жалкая попытка организовать для старшеклассников поездку в Брестскую крепость, но цена в 50 рублей почти никого не вдохновила, собралось всего пару человек желающих, и эту тему, похоже, закрыли вообще.

Ольга Васильевна (имя изменено по просьбе собеседницы – С.) – классный руководитель в восьмом классе одной из минских школ. Говорит, что еще в начале 2021/22 учебного года директор уговаривала взять дополнительную нагрузку по «патриотическому воспитанию».

– Я отказалась сразу, потому что не раз озвучивала свою позицию, и она не изменилась: школа должна учить, давать знания – и я учу русскому языку и литературе. А воспитывать, притом не словами, а личным примером, – дело семьи, родителей. И уж точно не учитель должен отслеживать, на какие телеграм-каналы подписаны дети.

Возможно, на меня и хотели бы надавить, но работать практически некому. Насколько я знаю, в Минске не хватает и предметников, и педагогов-организаторов. А я за место не держусь, нет такой цели: удержаться в школе любой ценой, хотя и детей люблю, и с родителями мы находим общий язык. В итоге все остались при своем.

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