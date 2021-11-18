От COVID-19 умер бывший футболист сборной Беларуси Денис Ковба

От COVID-19 умер бывший футболист сборной Беларуси Денис Ковба5
- 18.11.2021, 11:31
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Ему было 42 года.
Известный в прошлом белорусский футболист 42-летний Денис Ковба умер от COVID-19. Он находился в тяжелом состоянии, сообщает «Трибуна».
Денис Ковба играл за витебский «Локомотив», кировоградскую «Звезду», чешскую «Спарту», провел 247 матчей за самарские «Крылья Советов» и 35 матчей за сборную Беларуси.
В 2018 году он вернулся в Витебск, где в прошлом году возглавил дубль местной команды, которая выступает в чемпионате Беларуси.