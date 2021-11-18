От COVID-19 умер бывший футболист сборной Беларуси Денис Ковба 5 18.11.2021, 11:31

11,324

Денис Ковба

Ему было 42 года.

Известный в прошлом белорусский футболист 42-летний Денис Ковба умер от COVID-19. Он находился в тяжелом состоянии, сообщает «Трибуна».

Денис Ковба играл за витебский «Локомотив», кировоградскую «Звезду», чешскую «Спарту», провел 247 матчей за самарские «Крылья Советов» и 35 матчей за сборную Беларуси.

В 2018 году он вернулся в Витебск, где в прошлом году возглавил дубль местной команды, которая выступает в чемпионате Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».