Банда из 500 мигрантов пыталась штурмом прорвать польскую границу 7 18.11.2021, 11:38

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За ночь было отбито несколько атак, проводимых большими группами нелегалов.

Польские пограничники сообщили, что за прошедшие сутки была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения госграницы Польши.

Было несколько попыток силового пересечения границы большими группами иностранцев — одна из них насчитывала около 500 человек.

Minionej doby tj.17.11 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka.#funkcjonariuszeSG wydali 31 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Było kilka prób siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy cudzoziemców-jedna z nich liczyła ok. 500 osób. pic.twitter.com/2gntxZmQdz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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