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Банда из 500 мигрантов пыталась штурмом прорвать польскую границу

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  • 18.11.2021, 11:38
  • 8,032
Банда из 500 мигрантов пыталась штурмом прорвать польскую границу

За ночь было отбито несколько атак, проводимых большими группами нелегалов.

Польские пограничники сообщили, что за прошедшие сутки была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения госграницы Польши.

Было несколько попыток силового пересечения границы большими группами иностранцев — одна из них насчитывала около 500 человек.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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