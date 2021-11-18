Россия второй день подряд фиксирует рекордную смертность от COVID-19 18.11.2021, 12:32

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Число летальных возросло за сутки на 1251.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России общее количество заражений в стране увеличилось до 9 219 912.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 37 374. Число летальных возросло за сутки на 1251 - до 260 335.

В Москве выявили 4 062 заболевших, Санкт-Петербурге — 2 645, Самарской области — 1 781, Московской области — 1 407, оккупированном Крыму — 878, Краснодарском крае — 819, Нижегородской области — 781, Воронежской области — 746, Свердловской области — 739, Красноярском крае — 701, Пермском крае — 697, Республике Башкортостан — 681, Ростовской области — 643, Саратовской области — 635. В прочих регионах заболело менее 600 человек в каждом.

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