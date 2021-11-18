Нервы сдают: у Лаврова случился дипломатический припадок 10 18.11.2021, 12:46

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Для главы МИД России наступил судный день.

Мнение международного сообщества о сущности путинского руководства в России с каждым днем все больше и больше ухудшается. Личные недавние заявления Путина о «непричастности» РФ к «спектаклю» на польско-белорусской границе стали самообличением, ведь «царь» был вынужден персонально оправдываться за провал своих «орлов», а ранее такие темы комментировали говорящие головы, вроде Захаровой либо Пескова, ну на худой конец глава МИД Лавров, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Для Лаврова, верно наступил судный день, ведь стало понятно обрушение нагромождения лжи касательно российской политики по Донбассу, и уже всем четко ясен тот факт, что путь к миру блокирует российская деструктивная позиция. Какой смысл созывать новый саммит «Нормандского формата», если Москва ничего не сделала из предыдущих договоренностей.

Чтобы, хоть как-то «оправдаться» кто-то надоумил министра-единороса пойти ва-банк, и опубликовать служебную дипломатическую переписку, и тем самым Лавров сам себе поставил мат. Из представленных документов видны все ахиллесовы пяты Кремля. Главы МИД ФРГ Хаас и Франции Ле-Дриан категорически отбросили российские тезисы про внутриукраинский характер конфликта; посредническую роль РФ наравне с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе; идею навязываемого РФ прямого диалога Киев с Донецком и Луганском; подчеркнули, что происходит препятствование со стороны марионеток РФ получения СММ ОБСЕ надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины. В целом Кремль размывает «нормандский формат» неприсущими ему задачами, и одновременно поощряет торможение реализации решений Парижского саммита для достижения всеобъемлющих действий по урегулированию конфликта, особенно по части соблюдения режима прекращения огня и обсуждение правовых и политических аспектов Минских соглашений. Москва ни в какую не приемлет франко-немецкие подходы к «ключевым кластерам» для преодоления спорных моментов по части решений ТКГ, разминирования, новых обменов удерживаемыми лицами, открытия дополнительных переходов в Золотом и Счастье.

Истерический припадок с обнародованной перепиской Лаврова в духе показной публичности большевиков в 1917 году, показал, что на Смоленской-Сенной окончательно сдали нервы. Во-первых, МИД РФ подготовил ответное послание в тоне отличном от норм и стандартов дипломатического языка, что само по себе указывает на характер мышления путинской псевдоэлиты. Именно россияне разваливают своим поведением консенсус «нормандской четверки». Во-вторых, заметно раздражение (в тексте ответа «разочарование») команды Лаврова и их пособников из ГРУ и ФСБ от того, что не удается протащить прямой диалог с кремлевскими террористическими марионетками из «ДНР» и «ЛНР», и перекладывание ответственности за безопасную работу СММ ОБСЕ на главарей пророссийских боевиков и иностранных наемников. Приводится аргумент о плохой работе СММ по обеспечению мониторинга прав человека на Донбассе, но почему-то забыта мысль про обстрелы террористами подконтрольной Украине территории региона, где собственно также живут, в том числе представители русского меньшинства. В-третьих, увы, Лавров сам признает, что РФ не интересует какой-либо прогресс в урегулировании ситуации на Востоке Украины, и Москва рассматривает созданный ею конфликт, как элемент принуждения ЕС к сотрудничеству после оккупации Крыма.

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