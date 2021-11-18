Бельгия ввела правило четырехдневной удаленной работы 18.11.2021, 13:09

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В стране вводят новые ограничения из-за COVID-19.

Бельгия усилила коронавирусные ограничения, сделав работу из дому обязательной четыре из пяти дней в неделю и ужесточив требования к ношению масок.

Об этом пишет "Европейская правда".

В Консультативном комитете страны сообщили, что требование работать из офиса только один день в неделю начнется со следующей недели и продлится до 12 декабря. После этого люди смогут работать из офиса два дня в неделю.

Премьер-министр Александр Де Кро сказал, что "эпидемиологическая ситуация в минусе", но "к счастью, благодаря усилиям тех, кто получил прививку - привиты 9 из 10 взрослых - мы не столкнулись с карантином".

"Мы также переходим к очень широкому обязательству относительно масок для лица. Правило касается внутренних помещений, а также мероприятий, если они проходят на улице", - сказал глава правительства.

Обязательство носить маску распространили на детей от 10 лет (ранее было 12 лет).

В индустрии гостеприимства помимо использования билета Covid Safe Ticket (CST), персонал и клиенты должны носить маски. Правило распространяется также на театры, концертные площадки, музеи и кинотеатры. CST будет обязательным для мероприятий, посещающих по крайней мере 50 человек в помещении и по крайней мере 100 человек на открытом воздухе.

Повторные прививки от COVID станут доступны для всех до марта или апреля, и комитет призвал как можно быстрее вакцинировать детей 5-11 лет.

На прошлой неделе Бельгия перешагнула порог в 500 пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. В стране 2000 коек интенсивной терапии. Бельгийский национальный институт здравоохранения регистрировал более 10 000 новых случаев заражения COVID-19 ежедневно с 7 по 13 ноября.

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