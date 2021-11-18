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Страны G7 осудили жестко осудили действия режима Лукашенко

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  • 18.11.2021, 13:27
  • 2,880
Страны G7 осудили жестко осудили действия режима Лукашенко

Также была выражена солидарность с Польшей и Литвой.

Главы МИД G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС, которая занимается организацией нелегальной миграции вдоль своих границ.

Cтраны G7 выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией.

"Мы едины в своей солидарности с Польшей, так же как с Литвой и Латвией, которые стали мишенью провокационного использования нерегулированной миграции в качестве гибридной тактики", - говорится в заявлении глав МИД в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

В заявлении также говорится о том, что необходимо предоставить международным организациям неотложный и неограниченный доступ для гуманитарной помощи мигрантом на польско-белорусской границе.

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