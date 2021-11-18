Бойцы белорусского спецназа руководили нападением нелегалов 18.11.2021, 13:44

Силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.

Как сообщает Министерство национальной обороны Польши в Twitter, в ночь со среды на четверг произошла очередная попытка незаконного пересечения границы в Дубичах-Церковных.

Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами, сообщает tvp.

«Белорусские службы сначала провели разведку. Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камнями в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров дальше», – передали в ведомстве.

Минобороны Польши поделилось записью с ночи, на которой видна большая группа людей в куртках и с рюкзаками, которых охраняют офицеры.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысяч в октябре, почти 7,7 тысяч в сентябре и более 3,5 тысяч в августе.

Со 2 сентября в связи с миграционным кризисом в приграничной полосе с Беларусью в 183 населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств действует чрезвычайное положение.

К середине следующего года на участке границы с Беларусью будет возведен стальной забор, укрепленный колючей проволокой и электронными устройствами. В общей сложности он будет иметь высоту 5,5 метра. Также вдоль границы будут установлены датчики движения, дневные и ночные камеры.

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