Дмитрий Ярош: России надо надавать по зубам, и не раз 8 18.11.2021, 14:00

7,380

Дмитрий Ярош

Советник главнокомандующего ВСУ заявил, что развал РФ — это дело одного поколения.

Бывший лидер «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией», а ныне советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман рассказал о своем отношении к России и о внутриполитической ситуации в Украине.

Вижу ли я развал России? Безусловно. Мне кажется, это дело одного поколения

«[Вижу ли я развал России?] Вижу, безусловно. [Когда?] Сложно сказать. Но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент», — считает Ярош.

Он назвал Путина «российским квазиимператором» и высказал мнение, что тот оказал себе медвежью услугу, начав боевые действия на востоке Украины и аннексировав Крым. «Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно. В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан — Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе… Ему бы лучше заниматься этими проблемами. Но это не тот человек. У него главное задание — имперское мессианство, возрождение империи», — сказал Ярош.

Он считает, что спровоцировать развал РФ могут разные события, в том числе смерть президента или активность мусульманского населения. «В РФ смерть царя — это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться… Мы видим, какое у [главы Чечни Рамзана] Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец», — убежден Ярош.

«Придет еще больший ястреб»

«Как показывает исторический опыт России, никогда такое не случалось… Таких политиков, как [убитый российский оппозиционер Борис] Немцов, масса не воспримет. Им нужна твердая рука, какое-то авторитарное управление, иначе сразу империя разваливается. Я таких шансов [на приход демократа] не вижу… Да и нет серьезных политических сил, которые влияли бы на процессы там, есть маргинализованные группки, разбросанные по России.

В истории Российской империи были и дворцовые перевороты, то есть все может произойти кулуарным способом. Хотя события в Хабаровске показывают, что возможен и „русский бунт — бессмысленный и беспощадный" (в Хабаровске с июля 2020 года по сентябрь 2021 года проходили массовые протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. — Прим. «Гордона»). Я не пророк, тут сложно сказать… Я просто моделирую, исходя из истории. Но к этому надо быть готовым. Это может произойти в любой момент — и Украина должна тогда вернуть себе Крым и оккупированные территории [Донбасса]», — сказал Ярош.

Он считает, что после ухода Путина к власти придет еще более жесткий руководитель.

«Если брать возможность дворцовых переворотов, мне кажется, придет еще больший ястреб, чем Путин. Но это в конце концов тоже приведет к развалу. Это не будет укрепление империи», — спрогнозировал советник главнокомандующего ВСУ.

Рейтинг действующей украинской власти продолжит падение. Ярош сказал, что на это влияет много факторов, в первую очередь — экономическая ситуация, которая «явно не улучшается», а также эпидемия коронавирусной инфекции и «не очень удачная борьба с ней».

«Шараханье из стороны в сторону во многих сферах, недостатки в кадровой политике — вся эта чехарда… Это будет влиять на рейтинги. Но в первую очередь, наверное, экономический спад. У меня жена отвечает за покупки — она рассказывает, как растут цены. Это просто ужас, для простых людей выживать очень сложно… Обещания-то предвыборные были абсолютно другие», — отметил Ярош. По его мнению, есть много объективных обстоятельств, почему так происходит, но «при всем при этом экономический спад начался очень резко».

Ярош считает, что власти должны говорить об этом с гражданами и четко сказать, когда ситуация улучшится. «[Падение рейтинга власти продолжится] если не остановить все эти процессы, если не убедить общество, что когда-то будет лучше — через полгода, год. Люди наши могут терпеть. Украинцы — очень терпеливый народ, но это не может быть бесконечно. Свет в конце туннеля хоть покажите! — призвал Ярош. — Поэтому у этой власти, мне кажется, пока будут проблемы. С рейтингом, по крайней мере».

Ярош предположил, что такое падение рейтинга правящей команды может помочь пятому президенту Петру Порошенко вернуться во власть. «Я, честно вам скажу, не думал до недавнего времени, что у него такой шанс [прийти к власти снова] есть. У него антирейтинг очень большой, в принципе, он никуда не делся. Но на фоне снижения рейтинга власти, уже достаточно интенсивного, все может быть. В украинской политике часто чудеса происходят. В конце концов, вспомните, как Порошенко, не имея никакого рейтинга на Майдане, через несколько месяцев стал президентом Украины… Но мне кажется, что должна прийти какая-то другая команда — объединенная, ориентированная на государство, патриотичная и профессиональная, что очень важно. Это было бы лучше».

По его мнению, в эту команду должны войти и представители партии действующего президента Владимира Зеленского, и представители Порошенко. «Государство надо объединить. Мы так много грыземся между собой, что в конце концов пожираем друг друга», — сказал он.

Ярош считает, что у Зеленского пока нет шансов переизбраться на второй срок. «Возможно, желание такое [пойти на второй срок] есть, но при таком развитии событий, как сейчас, я не вижу у него шансов выиграть опять», — сказал Ярош. Он напомнил, что в свое время Зеленский давал обещание, что идет только на один срок. «Это украинская политика! Тут нет слова, нет чести, нет правильных вещей, как мне кажется. Дал слово — держи его, и все. Я бы не советовал нарушать слово. Конечно, если бы он достиг невероятных успехов, если бы государство начало бурно развиваться — его люди на коленях просили бы идти дальше, но пока это не наблюдается», — сказал Ярош.

Ярош не считает себя частью команды Зеленского

Ярош заявил, что ощущает себя частью команды главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но не входит в команду президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал свое недавнее назначение советником Залужного.

«Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело. Это укрепление обороноспособности государства. Это то, что, собственно, мне ближе всего», — сказал Ярош. Он подчеркнул, что пока намерен заниматься именно военным делом и не планирует возвращаться в политику.

«Я не исключаю, что придет время — и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас. Потому что ситуация в государстве не улучшается, и внешний враг еще больше наседает на Украину. Условно, ему еще надо будет давать по зубам, и не раз», — отметил Ярош.

Бацман уточнила, почему тогда он принял предложение стать советником. «Как раз это абсолютно не политическая должность», — ответил Ярош.

Журналистка спросила, ощущает ли он себя членом команды Зеленского.

«Нет, я даже не контактирую с ней. Я советник главнокомандующего Вооруженными силами, который, собственно, занимается обороной государства, — сказал Ярош. — Я очень положительно воспринял те назначения, которые [летом 2021 года] состоялись в ВСУ: назначение главнокомандующего, командующих оперативных командований, командующего ООС… Подавляющее большинство этих людей я знаю с 2014-2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом. Я часть этой команды».

Он отметил, что не знает, согласовывал ли Залужный его назначение с Офисом президента, и пообещал поинтересоваться. «С генералом Залужным мы практически каждый день на телефонной связи… Пока я смогу свой опыт, знания, умения переносить на обороноспособность государства, до тех пор буду советником. Если исчерпаю себя на этой ниве — не буду», — сказал о своих планах Ярош.

Он также уточнил, что ни Зеленский, ни члены его политической команды до этого не предлагали ему никаких должностей. Бацман спросила, согласился ли бы он стать советником президента, если бы такое предложение поступило.

«Для того, чтобы такой шаг сделать, надо понимать, что Владимир Зеленский делает, должна быть какая-то стратегия развития государства… И эта стратегия должна была бы совпадать с моими внутренними убеждениями и моими принцами. Пока что я такого не вижу», — сказал Ярош.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».