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Политолог рассказал, во сколько России обходится содержание Лукашенко

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  • 18.11.2021, 14:02
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Политолог рассказал, во сколько России обходится содержание Лукашенко

Дороже в разы, чем оккупированный Крым.

Российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин рассказал в эфире «Дождя» о том, во сколько России обходится содержание режима Лукашенко:

— По данным МВФ, до 2015 года ежегодный «объем кормления Лукашенко» со стороны России составлял примерно 10 млрд долларов.

После он стал поменьше, но все равно больше 5 млрд долларов. Сюда входят и газовые и нефтяные дотации, и игры с льготами и пограничными пошлинами.

Грубо говоря, российскому налогоплательщику игры Александра Григорьевича обходятся в 7-10 млрд долларов в год, что примерно в два-три раза больше, чем содержание Крыма.

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