В лагере мигрантов на границе произошла вспышка COVID-19 10 18.11.2021, 14:12

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фото: ТАСС

Об этом заявили официальные власти.

Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.

О заражении нелегалов вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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