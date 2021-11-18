В лагере мигрантов на границе произошла вспышка COVID-19

В лагере мигрантов на границе произошла вспышка COVID-1910
- 18.11.2021, 14:12
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Об этом заявили официальные власти.
Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.
О заражении нелегалов вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.