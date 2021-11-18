Космогопники 2 Владислав Гирман, «Деловая столица»

18.11.2021, 14:24

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Как Россия едва не разрушила МКС.

Пусть администрация Джо Байдена и понизила Россию в ранге, определив своим главным соперником Китай, Москве благодаря классическим уже методам удается оставаться в трендах информационного пространства и сохранять интерес к себе со стороны союзников по НАТО.

Сперва посредством неприкрытого газового шантажа Европы с целью "выбить" скорейшую сертификацию "Северного потока-2". Затем последовал и до сих пор продолжается запущенный руками сателлита Кремля Александра Лукашенко миграционный кризис в ЕС и напряжение на польско-белорусской границе. Далее — концентрация войск на рубежах Украины, а теперь вот и еще один сателлит, чьи обломки могли угробить МКС.

15 ноября ряд российских СМИ сообщили о том, что в связи с приближением космического мусора — обломков спутника — всему экипажу МКС, т.е. и космонавтам и астронавтам, придется задраить модули на станции, включая "Колумбус", "Кибо" и BEAM, и перебраться в корабли "Союз" и SpaceX Dragon Crew. То есть в случае кризисной ситуации, а именно вследствие гипотетического столкновения и повреждения МКС, они смогли бы отстыковаться от МКС и отправиться домой.

Что характерно, на прошлой неделе, 11 ноября, станции также угрожали обломки спутника — китайского, из—за чего экипаж был вынужден произвести смещение на орбите.

Однако вчера смещения орбиты не было. Это дает основания предположить, что угроза столкновения возникла довольно неожиданно для NASA, ESA, JAXA и "Роскосмоса", и к маневру они попросту подготовиться не успевали.

К тому же российские СМИ, следует заметить, не уточняли, обломки какого спутника привели к внештатной ситуации. Уже благодаря официальным комментариям американской стороны стало ясно, что они попросту решили стыдливо умолчать о том, что спутник-то — российский.

Штаты в ярости

Во время брифинга 15 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс с возмущением сообщил о "безрассудном" проведении Россией испытания противоспутникового оружия против одного из своих спутников, в результате чего на орбите и появились обломки — более 1,5 тыс. единиц и еще сотни тысяч более мелких фрагментов, которые отследить куда сложнее.

В тот же день было обнародовано и заявление шефа Прайса — госсекретаря Энтони Блинкена. И это дает представление о царящих сейчас в Вашингтоне настроениях.

Блинкен прямым текстом заявил, что Россия нарушила свои же заявления о противодействии милитаризации космоса и поставила под угрозу исследование безвоздушного пространства. В связи с этим Штаты и их союзники намерены выработать совместный ответ на действия Москвы.

Вслед за Блинкеном 16 ноября своим возмущением, а также некоторыми подробностями поделился и глава NASA Билл Нельсон.

Он, в частности, сообщил, что спавшим тогда членам экипажа в два часа ночи по восточному времени (в Киеве это семь вечера 15 ноября) был дан приказ укрыться в кораблях, где они находились до четырех утра. За это время станция дважды проходила через облако обломков.

Что и откуда снесли

Выводы американцев подтвердили также эксперты британской аналитической компании Seradata. При этом привели в Twitter название сбитого аппарата — им оказался запущенный в 1982 году советский спутник радиоэлектронной разведки "Космос-1408". Он давно не работал, но сойти с орбиты должен был, что называется, естественным путем — однако внезапно разрушился.

Того же мнения придерживаются и некоторые российские эксперты. Так, директор проекта "Стратегическое ядерное вооружение России", старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг в комментарии "Коммерсанту" указал на тот факт, что российские власти "закрыли" авиапространство над некоторыми районами в Баренцевом море и море Лаптевых в период с 15 по 17 ноября в связи с запуском ракет с космодрома Плесецк.

И ракет не баллистических. По словам Подвига, Россия с 2014 г. проводит испытания противоспутниковой системы "Нудоль" — ракет А-235. Их разработка началась еще в 1978 г., в разгар холодной войны и в ответ на планы США усилить свое присутствие в космосе.

В 1990-е, когда с коллапсом СССР завершилась и холодная война, программу свернули — и возродили в 2011 году. То есть Россия свои военно-космические амбиции реализовывает на основе технологического задела 40-летней давности.

Изначальное же замалчивание Россией реальной причины внештатной ситуации на МКС может свидетельствовать о том, что Москва не планировала ставить под угрозу МКС, где работают и ее космонавты. К тому же это немалый урон и для репутации России как космической державы. О чем, к слову, не преминул напомнить Билл Нельсон, который назвал "немыслимым" поведение России с ее "легендарной историей полетов человека в космос".

Так не доставайся же ты никому!

Сам по себе запуск ракеты (вероятно, А-235) — это месседж противникам, хоть инцидент с МКС и создал сопутствующую репутационную проблему. Впрочем он в действительно привлек еще больше внимания к посланию, хотя и выставил россиян всем известными приматом с гранатой.

Кремль фактически угрожает США и их союзникам не анимированными "вундервафлями", а вполне реальными ракетами, способными поражать цели в космосе. Тем самым Россия подтверждает, что по-прежнему вхожа в клуб держав, обладающих такими возможностями (остальные трое его членов — США, КНР и Израиль).

Конкурировать с NASA, SpaceX Илона Маска, Европейским или японским космическими агентствами, а также китайским, индийским и прочими, России становится все сложнее. Космические программы "Роскосмоса" сворачиваются, финансирование урезается, потому как и прогресса нет, и деньги тают от соприкосновения с коррупцией.

В то же время новые лидеры в этой отрасли во главе с США инициируют формирование полноценного свода правил игры в безвоздушном пространстве, которое все более коммерциализируется (те же проекты по добыче полезных ископаемых на астероидах).

С таким предложением, к примеру, Уилбур Росс, министр торговли в администрации Дональда Трампа, создавшего в 2019 г. космические войска, выступил на форуме в Давосе в 2020 г. И это не "фишка" администрации Трампа, а курс, намеченный американским истеблишментом, как и противостояние с Китаем. Поэтому Байден тоже будет работать в этом направлении.

Важно: Матрешки в космосе. Почему Россия охотится на американские спутники

Угнаться за ними Россия не может, а значит рискует потерять свой кусок пирога.

Однако также не может позволить себе признать закат своей космической эры, и поэтому пытается сократить отставание от передовых космических держав не собственным технологическим рывком, а по типичному шаблону — осложняя жизнь конкурентам/соперникам.

Впрочем, вполне вероятно, есть в этой истории и сугубо практический расчет на ближайшую перспективу. Испытания противоспутниковой ракеты состоялись после визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Который, среди прочего, интересовался целями сосредоточения российских войск у границ Украины. К слову, США уже две недели отслеживают эти перемещения со спутников. Внезапное появление большого количества космического мусора вынуждает их перегруппировать и совершать маневры уклонения. То есть, возможности наблюдения за какими-то участками поверхности будут временно ограничены. Какие именно — конечно, вопрос: не только наблюдение за перемещениями войск, но и, к примеру, телеметрию испытательных пусков тоже предпочтительно прятать от сторонних глаз.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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