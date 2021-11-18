Из Беларуси массово утекают прямые иностранные инвестиции 2 18.11.2021, 14:56

4,302

Отток усилился в последние два квартала этого года.

Только в 1 квартале по РБ отмечался приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Во 2 и 3 кварталах ресурсы уходили из страны, пишет banki24.by.

По итогам 3 месяцев 2021-го сумма прямых иностранных инвестиций на нетто-основе составила 1,247 млрд USD. Однако полугодие экономика закрыла уже с 1,185 млрд USD, а 9 месяцев – вообще с 1,129 млрд USD.

Это значит, что в апреле-июне и июле-сентябре вывод денег из страны превысил их ввод в РБ. Аналогичная ситуация отмечалась в 2020 году.

В обоих случаях это связано с тем, что основная масса прямых иностранных инвестиций в Беларусь – это реинвестирование капитала. Иными словами, инвесторы просто оставляют в стране деньги, которые могли бы из нее вывести (через дивиденды и т.п.).

Технически это отражается в 1 квартале – отсюда и максимум инвестиций в начале каждого года. Доля «новых» инвестиций в экономику страны остается малой. Это указывает на невысокую привлекательность РБ для зарубежного бизнеса.

В стране фиксируется пул «старых» инвесторов, а «новые» присоединяются вяло.

Если взглянуть на объемы инвестиций в 2014-2020 гг., то окажется, что за 9 месяцев 2014-го прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили 1,511 млрд USD, 9 месяцев 2015-го – 1,482 млрд USD, 9 месяцев 2016-го – 1,082 млрд USD, 9 месяцев 2017-го – 973,7 млн USD, 9 месяцев 2018-го – 1,450 млрд USD, 9 месяцев 2019-го – 1,112 млрд USD, 9 месяцев 2020-го – 1,292 млрд USD.

Явно выраженной динамики к росту инвестиций не заметно. Сумма инвестиций в 2021 году ниже, чем в 2014-м, на 25,3%. Основную массу ресурсов, как и раньше, приносит реинвестирование капитала.

Справочно: прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это инвестиции без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги. В эту сумму не входят долговые инструменты типа кредитов, займов, финансового лизинга, кредиторки и дебиторки и др. Именно этот индикатор долгое время входил в число ключевых показателей эффективности работы Совмина.

В 2021 году главный объем инвестиций пришел через экономику Минска – 516,5 млн USD. Такая картина наблюдается все последние годы, удельный вес регионов меняется мало. На первый взгляд много инвестиций относительно остальных привлекает Минская область – 211,3 млн USD за 9 месяцев.

Однако львиная доля инвестиций в этой области (около половины) – это инвестиции в Минский и Смолевичский районы, которые входят в столичную агломерацию. К слову, и в Минске, и в Минской области инвестиции упали к 2020 году. По Минску падение составило 6,1%, по области – 27,5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».