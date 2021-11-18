Путинская Россия оказалась в центре всех острых проблем 2 18.11.2021, 15:08

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Политику Кремля разрывают противоречия.

(...) "В последние дни их имена появляются во всех досье, и не только для того, чтобы поговорить о смертельной волне Covid в России. Когда речь заходит об уничтожении спутника возле Международной космической станции, о тысячах военных, занимающих позиции возле Украины, об их роли в качестве посредников в перемирии между Арменией и Азербайджаном или в качестве возможных кукловодов, стоящих за миграционным кризисом, раздирающим Беларусь и Польшу... Постоянно упоминаются Россия и Владимир Путин", - пишет журналист Le Huffington Post Поль Гийонне (перевод — inopressa.ru).

Кароль Гримо Поттер, геополитолог и эксперт по России и постсоветскому пространству из Университета Монпелье, не видит корреляции между этими событиями.

(...) "Уничтожение спутника хронологически является самым последним случаем. И, пожалуй, самым запутанным. Потому что русские сначала отрицали свою причастность к ракетному обстрелу, уничтожившему принадлежащий им старый спутник "Целина-Д" под названием "Космос-1408", находившийся на орбите с 1982 году и не работавший в течение многих лет. Эта операция создала потенциально опасное облако обломков для Международной космической станции, где находятся семь астронавтов, в том числе двое россиян", - говорится в статье.

"Но после долгих часов циркуляции слухов и прямого обвинения Кремля со стороны США российские военные признали, что нанесли этот удар в ходе испытания противоспутникового оружия, отрицая при этом какую-либо угрозу для обитателей станции, - указывает автор статьи. - По мнению Кароль Гримо Поттер, "такой выстрел нужно было планировать долгое время", а запутанная коммуникация со стороны России, вероятно, является лишь результатом "внутренней дезорганизации" между военной, политической властью и национальным космическим агентством".

(...) "Прежде всего, это означает, что Россия наряду с Китаем, американцами и Индией, стремилась стать четвертой державой в мире, способной уничтожить спутник с помощью ракеты, запущенной с Земли. "Россия просто продолжает следовать своей повестке дня, - продолжает эксперт, - и, кроме того, это успех, поскольку они действительно попали в этот спутник". (...) "И у них не было проблем с тем фактом, что этот выстрел мог вызвать международную реакцию".

(...) "Ввиду того, что в последние недели их имена появляются в рубриках "международная панорама" по всему миру, Владимир Путин и Россия, со своей стороны, предпочитают продвигаться вперед незаметно. Особенно это касается миграционного кризиса, который в настоящее время разворачивается на границе между их белорусским союзником и Польшей, членом Евросоюза", - отмечает журналист.

"Российский президент, обвиняемый многими международными наблюдателями в закулисных интригах и в том, что он является настоящим зачинщиком этого дела, заявил, что его страна "не имеет к этому никакого отношения", - пишет Le Huffington Post. - Более того, настаивает Кароль Гримо Поттер, на международной арене ни одна страна не представила "доказательств" действий России, лежащих в основе кризиса, и не было "европейских санкций" против национальной авиакомпании "Аэрофлот".

(...) "Таким образом, Россия оказывается в центре геополитической игры, даже без установления ее вины. Франция голосом Клемана Бона, государственного секретаря по европейским делам, даже оправдала Москву перед тем, как Эммануэль Макрон провел двухчасовой телефонный разговор с главой Кремля, чтобы попросить его сыграть роль посредника в переговорах", - комментирует Гийонне.

"Пока что Россия сделала относительно мало по этому вопросу, - подтверждает Кароль Гримо Поттер. - Был разговор с Эммануэлем Макроном, поездка министра обороны Сергея Шойгу и главы дипломатии Сергея Лаврова в Париж и дипломатические подвижки, но никакого реального желания поднимать эту тему не было".

(...) "Еще одна проблема сделала более важной роль России на европейской геополитической арене: после временного затишья возобновилось передвижение российских войск возле Украины. По различным оценкам, около границы с Украиной Кремль фактически мобилизовал до 100 тыс. военных, что создало атмосферу недоверия и напряженности. Эта тема, возникшая в ходе разговора между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, беспокоит западных лидеров", - указывает издание.

(...) "Франция и Германия вышли на передний план, чтобы попросить Кремль проявить "сдержанность" и "прозрачность" в отношении его военной деятельности. На эти обращения россияне отвечают, что они действуют в контексте крупных военных учений НАТО в Черном море и, следовательно, вблизи Крыма, - отмечается в публикации. "Учения Соединенных Штатов и их союзников проходят очень близко от России, поэтому они представляют для нее проблему", - расшифровывает Кароль Гримо Поттер.

"Эти операции рассматриваются Москвой как нацеленные на создание сценария противостояния между Россией и Украиной". По этой причине Россия хочет показать, что она готова реагировать, но не создавая впечатления, что она уделяет этому слишком много внимания. "Мы довольно мало говорим о проблеме передвижения войск в России", - уточняет эксперт из Университета Монпелье.

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