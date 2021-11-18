В Барановичах пенсионерки вызывают уфологов и ставят свечи из-за плесени на стене 14 18.11.2021, 15:31

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Они уверяют, что это «лик женщины».

Второй год жительницы дома в Барановичах не могут жить спокойно: на углу здания сквозь бетон проступил лик женщины. Очертания весьма четкие, особенно после дождя, рассказали жильцы изданию «Наш край».

Гуляющая с собачкой жительница микрорайона, Ирина, говорит, что в Северном давненько ходят слухи об этой отметине непонятного происхождения на арке дома:

– Если отойти подальше, четко просматривается лицо женщины в пол-оборота. Неизвестно, что это…

Посетили журналисты и тех двух пожилых женщин, которые с появлением «лика» потеряли покой – Дину Ивановну и Марию Дмитриевну. Они живут в доме больше сорока лет. Признаться, женщины очень обеспокоены тем, что происходит у них дома.

К ним наведывались и специалисты организации «УфоКом», занимающиеся исследованием анормальных явлений, но помочь ничем не смогли, хотя и не исключают полтергейста.

Чтобы хоть-как повлиять на ситуацию, женщины пробуют разные методы.

– Молимся, ставим свечи, освящаем квартиры и ту самую стену – ничего не помогает. Летом освятили – осенью опять все началось с новой силой. Эта женщина появляется из ниоткуда. У нее темные волнистые волосы, разбита губа. Мы четко видим ее, причем в полный рост она является перед нами и у нее явно не благие намерения. Чем мы ей не угодили? – недоумевает Мария Дмитриевна. – Лягу спать – хватает за ноги, за руки. Стучит в стену, громко плачет.

Пенсионерки предполагают, что это не упокоенная душа женщины, которая умерла насильственной смертью, и судя по всему в этом замешан мужчина. Такую версию не исключают жительницы дома, ведь они заметили, что в подъезде из самых первых новоселов мужчин осталось всего несколько – остальные ушли в мир иной в самом расцвете сил. В прошлом году у Дины Ивановны умер муж, у Марии Дмитриевны – в августе этого года.

– На втором этаже соседка тоже стала слышать все эти звуки. Страшно, если эта участь постигнет и их семью. Мой муж еще при жизни тоже видел это и слышал. Поверить сложно, но не может казаться нескольким людям одновременно, – говорит Дина Ивановна. – Она является и днем, и ночью, иногда в образе черной кобры. Мы не знаем, что делать...

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