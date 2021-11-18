Палаточный лагерь на границе с Польшей опустел

Палаточный лагерь на границе с Польшей опустел13
- 18.11.2021, 15:44
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Фотофакт.
В палаточном лагере, где до сегодняшнего дня оставалось около тысячи человек, сейчас мигрантов не видно — только палатки.
ГосСМИ уверяют, что в логистический центр перебрались вообще все.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.