Китайские военные напали на корабли снабжения филиппинцев
- 18.11.2021, 16:28
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Манила протестует.
Береговая охрана Китая блокировала два логистических судна из Манилы в Южно-Китайском море, сообщает liga.net. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин "самым решительным образом" осудил действия китайских пограничников,
Инцидент произошел 16 ноября 2021 года в районе Второй отмели Томаса (Second Thomas Shoal).
Как сообщается, корабли береговой охраны Китая блокировали два корабля снабжения, которые везли горючее и провиант для расположенного на отмели обездвиженного филиппинского десантного корабля Sierra Madre. Китайские корабли применили против грузовых судов водометы, после чего филиппинцы вынуждены были вернуться в Манилу.
Во время инцидента никто не пострадал.
Глава МИД Филиппин назвал действия китайской береговой охраны незаконными. Он указал, что атакованные небоевые суда попадают под действие договора о взаимной обороне между Филиппинами и США.
Локсин также призвал Китай отказаться от нагнетания напряженности в регионе.