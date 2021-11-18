Китайские военные напали на корабли снабжения филиппинцев 18.11.2021, 16:28

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Манила протестует.

Береговая охрана Китая блокировала два логистических судна из Манилы в Южно-Китайском море, сообщает liga.net. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин "самым решительным образом" осудил действия китайских пограничников,

Инцидент произошел 16 ноября 2021 года в районе Второй отмели Томаса (Second Thomas Shoal).

Как сообщается, корабли береговой охраны Китая блокировали два корабля снабжения, которые везли горючее и провиант для расположенного на отмели обездвиженного филиппинского десантного корабля Sierra Madre. Китайские корабли применили против грузовых судов водометы, после чего филиппинцы вынуждены были вернуться в Манилу.

Во время инцидента никто не пострадал.

Глава МИД Филиппин назвал действия китайской береговой охраны незаконными. Он указал, что атакованные небоевые суда попадают под действие договора о взаимной обороне между Филиппинами и США.

Локсин также призвал Китай отказаться от нагнетания напряженности в регионе.

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