В Украине между олигархом Ахметовым и президентом Зеленским началась «медиавойна» 18.11.2021, 17:14

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Эксперты рассказали, к чему она может привести.

В медиавойне, развернувшейся между бизнесменом Ринатом Ахметовым и украинским президентом Владимиром Зеленским, решающими будут ближайшие месяцы, считает политолог Владимир Фесенко.

Такое мнение он озвучил в комментарии журналу «Новое время», анализируя противостояние между главой государства и богатейшим украинцем. После принятия в конце сентября 2021-го во втором чтении «олигархического» закона в телеэфире ахметовских Украина 24 и Украина, на котором выходит политшоу Савика Шустера, возможность выступить получили все ярые оппоненты президента — от Гео Лероса и Арсена Авакова до Дмитрия Разумкова.

К чему приведет эта холодная война между Зеленским и Ахметовым, пока неизвестно, констатирует автор статьи Кристина Бердинских. Во фракции СН предполагают, что в Раде сейчас усилится процесс раскола монобольшинства. Разумков уже создал межфракционное объединение, в которое вошли около двух десятков «слуг». Последние остаются членами фракции, но показательными станут голосования этой группы в Раде.

Уже сейчас в Слуге народа готовятся к тому, что за важные для Банковой решения им удастся собирать только по 200−220 голосов из существующих 243 «слуг». Поэтому топы фракции еще больше усиливают сотрудничество с депутатскими группами Доверие (21 мандат) и За будущее (20 мандатов).

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