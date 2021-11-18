БелАЭС простаивает почти половину времени с момента подключения к энергосистеме 4 18.11.2021, 17:34

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Фото: ТАСС

На данный один из энергоблоков станции отключен.

БелАЭС была присоединена к энергосистеме страны 3 ноября 2020 года. Однако с тех пор ее неоднократно отключали от сети — всего простоя набежало на 173 дня, или 45,5% от всего времени работы станции. 17 ноября это произошло снова — первый энергоблок отключила автоматика. Напоминаем о предыдущих подобных случаях, коих накопилось немало, и рассказываем, как это объясняли тогда, пишет zerkalo.io.

3 ноября прошлого года генератор первого энергоблока Белорусской АЭС подключили к энергосистеме страны. По традиции что-нибудь открывать 7 ноября (День Октябрьской революции), в эту дату официально запустили БелАЭС. Но спустя два дня энергоблок перестал вырабатывать мощность: турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

Судя по открытым данным, с момента включения в сеть первый энергоблок отключали от энергосистемы девять раз. За это время АЭС простаивала 173 дня.

Дольше всего АЭС не пополняла энергосистему с июля по октябрь. То отключение было связано с автоматической защитой генератора. Тогда министр энергетики Виктор Каранкевич говорил, что будет проведена детальная диагностика всех систем и технологических узлов турбогенератора. 19 августа в «Белэнерго» сообщили, что проверка причин отключения показала необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Это значит, что там обнаружили поломку или неисправность. Энергоблок АЭС подсоединили к сети только 4 октября, хотя изначально планировалось сделать это в середине августа.

17 ноября снова стало известно о прекращении подачи электроэнергии с АЭС в сеть. В этот раз остановка тоже произошла из-за автоматической защиты генератора. Не исключено, что это снова случилось из-за некой неисправности.

10 марта этого года в «Белэнерго» объяснили, что на этапе опытно-промышленной эксплуатации отключения от сети и плановые остановки блока необходимы для тестирования системы и оборудования, а также подтверждения проектных показателей их надежности и безопасности. «На первом энергоблоке 285 тыс. единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости», — сообщали в организации.

Этап опытно-промышленной эксплуатации на станции завершили в конце мая. А 10 июня первый энергоблок приняли в промышленную эксплуатацию. Это значит, что дальнейшие отключения не были связаны с испытаниями систем или оборудования.

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