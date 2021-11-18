«Мисс Беларусь» сообщила, что не поедет на мировой конкурс красоты 19 18.11.2021, 18:19

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Дарья Гончаревич

Она должна была улететь на конкурс 19 ноября.

Победительница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич сообщила в своем Instagram, что она и ее родители заболели коронавирусом. Из-за болезни, пишет девушка, она не попадет на конкурс «Мисс Мира — 2021».

В Instagram девушка призвала «носить маски, по возможности соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться».

«Если о себе не беспокоитесь, то подумайте о других. Моя семья недавно столкнулась с Covid-19. Сначала заболели родители… А буквально в начале ноября болезнь диагностировали у меня… Не люблю жаловаться, даже когда мне плохо, поэтому я не писала пост об этом раньше. Не буду вдаваться в подробности о том, как протекает болезнь. Скажу лишь то, что сейчас я и моя семья чувствуем себя гораздо лучше. Я за это время всерьез осознала, насколько здоровье — ценный ресурс… И хочу призвать вас к тому, чтобы вы тоже берегли себя и своих родных!» — написала Дарья.

Девушка сообщила, что из-за болезни не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Мира-2021», она должна была улететь на него 19 ноября, отмечает zerkalo.io.

Напомним, Дарье Гончаревич 18 лет, она работает моделью и преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Победительницей Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2021» она стала в сентябре этого года.

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