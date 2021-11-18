Глава МВД Германии опроверг заявление лукашенковской пропаганды

Глава МВД Германии опроверг заявление лукашенковской пропаганды9
- 18.11.2021, 18:25
- 17,554
Берлин не будет принимать нелегалов.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал ложной информацией сообщения о том, что Германия готова принять часть мигрантов с территории Беларуси.
После разговоров между и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель и Лукашенко лукашенковские СМИ начали распространять информацию о том, что стороны обсуждали возможность принятия Берлином части нелегальных мигрантов.
ТАСС привел цитату Хорста Зеехофера, в которой тот назвал эти заявления «слухами».