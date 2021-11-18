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Глава МВД Германии опроверг заявление лукашенковской пропаганды

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  • 18.11.2021, 18:25
  • 17,554
Глава МВД Германии опроверг заявление лукашенковской пропаганды
Хорст Зеехофер

Берлин не будет принимать нелегалов.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал ложной информацией сообщения о том, что Германия готова принять часть мигрантов с территории Беларуси.

После разговоров между и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель и Лукашенко лукашенковские СМИ начали распространять информацию о том, что стороны обсуждали возможность принятия Берлином части нелегальных мигрантов.

ТАСС привел цитату Хорста Зеехофера, в которой тот назвал эти заявления «слухами».

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