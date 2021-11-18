закрыть
18 ноября 2021, четверг, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Индия запустит пилотный проект цифровой рупии

  • 18.11.2021, 18:37
Индия запустит пилотный проект цифровой рупии

Резервный банк Индии изучает, в каком сегменте экономики должна использоваться цифровая валюта.

Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект национальной цифровой валюты (CBDC) в первом квартале 2022 года, сообщает Times of India со ссылкой на гендиректора департамента платежей и расчетов регулятора П. Васудевана (P. Vasudevan). По информации издания, сейчас в RBI работают над различными аспектами, связанными с запуском цифровой рупии, передает РБК.

«Центральный банк проверяет, должна ли технология быть децентрализованной или полуцентрализованной», — отметил Васудеван.

В октябре стало известно, что Индия планирует отказаться от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования. К февралю 2022 года правительство страны представит соответствующий законопроект.

В марте 2020-го была отменена директива RBI о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого правила, которое действовало с апреля 2018 года, местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или передислоцироваться в другую страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало