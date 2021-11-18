Индия запустит пилотный проект цифровой рупии
- 18.11.2021, 18:37
Резервный банк Индии изучает, в каком сегменте экономики должна использоваться цифровая валюта.
Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект национальной цифровой валюты (CBDC) в первом квартале 2022 года, сообщает Times of India со ссылкой на гендиректора департамента платежей и расчетов регулятора П. Васудевана (P. Vasudevan). По информации издания, сейчас в RBI работают над различными аспектами, связанными с запуском цифровой рупии, передает РБК.
«Центральный банк проверяет, должна ли технология быть децентрализованной или полуцентрализованной», — отметил Васудеван.
В октябре стало известно, что Индия планирует отказаться от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования. К февралю 2022 года правительство страны представит соответствующий законопроект.
В марте 2020-го была отменена директива RBI о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого правила, которое действовало с апреля 2018 года, местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или передислоцироваться в другую страну.