Индия запустит пилотный проект цифровой рупии 18.11.2021, 18:37

Резервный банк Индии изучает, в каком сегменте экономики должна использоваться цифровая валюта.

Резервный банк Индии (RBI) запустит пилотный проект национальной цифровой валюты (CBDC) в первом квартале 2022 года, сообщает Times of India со ссылкой на гендиректора департамента платежей и расчетов регулятора П. Васудевана (P. Vasudevan). По информации издания, сейчас в RBI работают над различными аспектами, связанными с запуском цифровой рупии, передает РБК.

«Центральный банк проверяет, должна ли технология быть децентрализованной или полуцентрализованной», — отметил Васудеван.

В октябре стало известно, что Индия планирует отказаться от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования. К февралю 2022 года правительство страны представит соответствующий законопроект.

В марте 2020-го была отменена директива RBI о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого правила, которое действовало с апреля 2018 года, местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или передислоцироваться в другую страну.

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