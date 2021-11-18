Михкельсон: Кто дал Меркель мандат на переговоры с Лукашенко? 17 18.11.2021, 18:43

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Марко Михкельсон

Зачем разговаривать с человеком, который захватил в Беларуси власть.

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон критически отнесся к переговорам канцлера ФРГ Ангелы Меркель с белорусским диктатором Лукашенко по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе, передает err.ee.

"Я и многие другие не знаем, на основании какого мандата Ангела Меркель ведет такие переговоры. Она ведь уходит с поста федерального канцлера, и в этом смысле есть много вопросов по поводу этого процесса", - сказал Михкельсон в среду в интервью "Актуальной камере".

По его словам, необходимо, разумеется, оказывать помощь людям на территории Беларуси, которые нуждаются в международной гуманитарной помощи, делая это в первую очередь по линии соответствующих организаций ООН. Однако Михкельсон усомнился в том, нужно ли для этого вмешательство Меркель.

"Следует ли для этого вести на уровне федерального канцлера Германии переговоры с человеком, который в прошлом году совершил государственный переворот, и которого главы стран-членов ЕС не признают главой [белорусского] государства?", - спросил он.

"Я глубоко сомневаюсь в том, что ведение таких переговоров с диктатором в нынешней ситуации значительно приблизит нас к желаемому нами результату", - добавил он.

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