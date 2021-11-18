Япония раздаст деньги населению просто так 3 18.11.2021, 18:56

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Семьи с детьми получат по 875 долларов.

Власти Японии представили план масштабного стимулирования экономики и потребительского спроса, страдающего от последствий пандемии коронавируса. Например, будет оказана прямая финансовая помощь населению. Семьи с детьми до 18 лет получат просто так чеки на 100 тысяч иен (по 875 долларов), пишет Nikkei.

Этот новый раунд стимулирования вышел на общую сумму в 56 триллионов иен (487 миллиардов долларов). Средства будут привлечены через выпуск облигаций. Малому бизнесу дадут гранты на 2,5 миллиона иен (21,9 тысячи долларов). По прогнозу властей, стимул от прямых выплат экономика страны должна почувствовать уже в первом квартале следующего года.

В апреле прошлого года правительство страны выделило на восстановление экономики 48,4 триллиона иен (423 миллиарда долларов), а в декабре — еще 40 триллиона иен (350 миллиардов долларов).

В мае прошлого года японские семьи уже получали чеки на 100 тысяч иен, при этом около 70 процентов из этих средств они не потратили на товары и услуги, а положили в банки на депозиты.

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