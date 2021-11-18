В Беларуси возникли проблемы с производством молока 13 18.11.2021, 19:01

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Снижение производства происходит на фоне сокращения числа коров.

В Беларуси в сельском хозяйстве наметилась новая проблема — в некоторых областях упало производство молока. Это следует из данных Белстата. Снижение производства происходит на фоне сокращения числа коров. Также в нынешнем сезоне оказался хуже прошлогоднего урожай зерна, картофеля, овощей в открытом грунте, а также объемы мяса. При этом число свиней сократилось почти на 10%, пишет zerkalo.io.

Напомним, проблемы меньше в сельском хозяйстве разгоняют подскочившие цены, а также тормозят рост ВВП.

По данным Белстата, в январе-октябре производство в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах упало на 3,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего снижение было в Гомельской и Витебской областях — на 8,9% и 7,4% соответственно.

Зерна собрали почти на 20% меньше

На 1 ноября сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали 6 млн 386,9 тыс. тонн зерна и зерновых культур (кроме кукурузы). Речь об урожае до переработки. Это почти на 20% меньше, чем годом ранее. По этому показателю в минусе оказались все области.

В этом году заметно упала урожайность зерна — до 30,1 центнера с гектара. Это на 18% ниже прошлогоднего показателя.

Слабый урожай картофеля и овощей

По данным на начало ноября, сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали 643,1 тыс. тонн картофеля. Это на 8,1% меньше, чем годом ранее. Заметнее всего упал этот показатель в Витебской и Гродненской областях — на 34,8% и 34% соответственно. В плюсе были только Брестская и Гродненская области.

Овощей открытого грунта также собрали меньше в этом году — 120,7 тыс. тонн на начало ноября. Это на 24,4% меньше, чем годом ранее. Урожайность в этом году почти на 13% ниже, чем в прошлом.

Напомним, отечественные овощи оказались в лидерах по росту цен за 10 месяцев этого года. К примеру, свежая белокочанная капуста за январь-октябрь подорожала почти в 2 раза, картофель — на 60,2%, морковь — 53,7%, свекла — 47,1%, репчатый лук — 44%. Это данные Белстата.

В двух регионах просело производство молока

По данным Белстата, сельхозорганизации в целом по стране произвели за 10 месяцев этого года 6 млн 379,8 тыс. тонн молока. Это на 1,1% больше, чем годом ранее. Однако в двух областях этот показатель упал — в Гомельской и Витебской (на 6,7% и 1,4% соответственно). Заметнее всего он вырос в Могилевской области, которая значится аутсайдером по общему объему произведенного молока.

Снижение производства молока в сельхохорганизациях происходит на фоне сокращения поголовья коров. В целом по стране за январь-октябрь их стало меньше на 1,2% по сравнению в таким же периодом 2020 года. Заметнее всего число коров снизилось в Гомельской области — на 4%. В плюсе по этому показателю оказалась только Брестская область — 0,4%.

Гродненская область оказалась единственным регионом, в котором упало производство куриных яиц — на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Проблемы с мясом — в большинстве регионов

В январе-октябре в Беларуси снизилось производство мяса — скота и птицы в живом весе. Падение составило 3,1% к аналогичному периоду прошлого года. В Могилевской этот показатель снизился на 13,9%, а в Гомельской — на 13%. В плюсе оказались только Брестская и Витебские области.

При этом численность поголовья свиней в январе-октябре упала на 9,5% за аналогичный период прошлого года. Заметнее всего этот показатель снизился в Гомельской и Минской областях — на 18,8% и 14,2% соответственно.

Ранее в Нацбанке сообщали, что рост цен в июле-сентябре ускорился в том числе из-за подскочивших цен на овощи и фрукты, мясную и молочную

продукцию. «Это связано отчасти со снижением предложения в результате сокращения поголовья крупного рогатого скота, свиней и производства птицы по сравнению с предыдущим годом, отчасти — с ростом затрат производителей», — отмечал регулятор.

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