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Замглавы Еврокомиссии: Режим Лукашенко в сговоре с сетями по торговле людьми

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  • 18.11.2021, 19:06
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Замглавы Еврокомиссии: Режим Лукашенко в сговоре с сетями по торговле людьми

ЕС обладает достаточными доказательствами и надежными разведданными по этому вопросу.

Евросоюз обладает достаточными доказательствами и надежными разведданными, которые показывают, что режим Лукашенко находится в сговоре с междунродными сетями, занимающимися нелегальной перевозкой людей. Об этом в интервью курдскому изданию Rudaw заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Схинас обвинил Беларусь в использовании человеческих страданий как оружия и призвал иракцев не покупаться на ложь контрабандистов. По словам Схинаса, Беларусь выдает мигрантам визы, после прилета в страну спецслужбы перебрасывают их на границу и оставляют там. В результате люди не могут ни попасть в ЕС, ни вернуться обратно.

Схинас находился с визитом в Багдаде 15 ноября. В ходе визита он встретился с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном. Стороны обсуждали положение застрявших иракских мигрантов и возможности их возвращения в Ирак.

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