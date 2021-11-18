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Саакашвили потерял сознание в тюрьме

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  • 18.11.2021, 19:09
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Саакашвили потерял сознание в тюрьме
Михаил Саакашвили

Третий президент Грузии голодает 49-й день.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 18 ноября потерял сознание во время встречи с адвокатами в тюремной больнице в Тбилиси. Об этом один из его адвокатов – Бека Басилая – рассказал журналистам, сообщает "Эхо Кавказа".

"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но, когда выходил, упал наповал. Сотрудники [тюрьмы] старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда", – сказал Басилая.

Саакашвили голодает 49-й день. Состояние политика критическое, он может впасть в кому, заявляла сегодня грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

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