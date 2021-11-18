Эйсмонт: Лукашенко завез в Беларусь семь тысяч мигрантов

Эйсмонт: Лукашенко завез в Беларусь семь тысяч мигрантов17
- 18.11.2021, 19:25
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Подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко пресс-секретарь Лукашенко рассказала о завезенных в страну мигрантах.
О ситуации с мигрантами рассказала подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет БелТА.
«На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. беженцев. Из них на границе — в так называемом стихийном лагере — около 2 тыс. человек. И от 200 до 500 человек — по имеющей информации — также находятся на границе, но стихийно, в других точках», — отметила Наталья Эйсмонт.