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Эйсмонт: Лукашенко завез в Беларусь семь тысяч мигрантов

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  • 18.11.2021, 19:25
  • 23,486
Эйсмонт: Лукашенко завез в Беларусь семь тысяч мигрантов
Наталья Эйсмонт

Подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко пресс-секретарь Лукашенко рассказала о завезенных в страну мигрантах.

О ситуации с мигрантами рассказала подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет БелТА.

«На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. беженцев. Из них на границе — в так называемом стихийном лагере — около 2 тыс. человек. И от 200 до 500 человек — по имеющей информации — также находятся на границе, но стихийно, в других точках», — отметила Наталья Эйсмонт.

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