Германия отрицает договоренности с Лукашенко по мигрантам 11 18.11.2021, 19:37

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Власти ФРГ не заключали с белорусским диктатором никаких договоренностей.

Власти ФРГ не заключали с Лукашенко никаких договоренностей в вопросе об урегулировании кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе. "Ситуация на границе - это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку", - подчеркнул в беседе с агентством Reuters в четверг, 18 ноября, неназванный источник в правительстве ФРГ, передает DW.

Ранее подозреваемая в убийстве Романа Бондаренко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что режим обязался содействовать возвращению на родину 5000 мигрантов, если Европейский Союз создаст для 2000 беженцев гуманитарный коридор, чтобы те могли попасть в Германию. По словам Эйсмонт, такой вариант был предложен в ходе первого разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Информации о договоренностях от Меркель и правительства ФРГ не поступало

По версии Эйсмонт, слова которой привело агентство БелТа, на этот счет якобы уже достигнуты договоренности. "Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - утверждала Эйсмонт.

Представительница Лукашенко добавила, что в Беларуси остаются порядка 7000 мигрантов. "Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2000 человек", "и от 200 до 500 человек - по имеющейся информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках".

Подтверждений, что Меркель и Лукашенко обсуждали такой вариант выхода из кризиса на границе либо что были выработаны какие бы то ни было соглашения на этот счет, ни от Меркель, ни от правительства Германии не поступало.

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