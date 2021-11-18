Число разводов в Беларуси составило 70% от числа заключенных браков

Число разводов в Беларуси составило 70% от числа заключенных браков7
- 18.11.2021, 20:00
- 2,974
Данные за 2020 год.
Последние пять лет в Беларуси сокращается количество браков и увеличивается число разводов. Белстат подсчитал, что на тысячу браков в 2020-м было 698 разводов, т.е. почти 70%. Больше всего разводов в Витебской области — 77%, меньше всего — Минске — 64%. Интересно, что за год количество разводов по стране возросло почти на 15%. В 2020-м, напомним, Беларусь столкнулась с новыми вызовами — пандемия ковида, острый общественно-политический кризис после президентских выборов, пишет nashaniva.com.
Среди основных причин, которые в Беларуси приводят к разводам, — злоупотребление алкоголем, семейные конфликты и домашнее насилие, отсутствие общих интересов, несовместимость взглядов, конфликт характеров и утрата чувств.
Как менялось количество браков в последние пять лет?
У 2015 появилось 82 030 новых семей,
у 2016 — 64 536,
у 2017 — 66 215,
2018 — 60 714,
2019 — 62 744
и в 2020 — 50 384 (почти на 32 тыс. менш, чем 5 лет назад).
В прошлом году больше всего браков зарегистрировали в Минске, меньше всего — в Могилевской области. С каждым годом увеличивается возраст женихов и невест, в 2020 году
мужчины заключали первый брак в 28,4 года,
женщины — в 26,2.
Второй брак мужчины заключают, по статистике, в возрасте 41,9 года, женщины — в 38,5.
А вот какие цифры по разводам за последние пять лет.
в 2015 расторгнуто 32 984 брака,
в 2016 — 32 628,
в 2017 — 32 006,
в 2018 — 33 152,
в 2019 — 34 470,
в 2020 — 35 144.
Специалисты Белстата подсчитали соотношение браков и разводов, и оказалось:
в 2015 году число разводов составляло 40%,
в 2016 — 51%,
в 2017 — 48%,
в 2018 — 55%,
в 2019 — 55%
в 2020 — 70% (за пять лет рост на 30%).