Число разводов в Беларуси составило 70% от числа заключенных браков 7 18.11.2021, 20:00

2,974

Данные за 2020 год.

Последние пять лет в Беларуси сокращается количество браков и увеличивается число разводов. Белстат подсчитал, что на тысячу браков в 2020-м было 698 разводов, т.е. почти 70%. Больше всего разводов в Витебской области — 77%, меньше всего — Минске — 64%. Интересно, что за год количество разводов по стране возросло почти на 15%. В 2020-м, напомним, Беларусь столкнулась с новыми вызовами — пандемия ковида, острый общественно-политический кризис после президентских выборов, пишет nashaniva.com.

Среди основных причин, которые в Беларуси приводят к разводам, — злоупотребление алкоголем, семейные конфликты и домашнее насилие, отсутствие общих интересов, несовместимость взглядов, конфликт характеров и утрата чувств.

Как менялось количество браков в последние пять лет?

У 2015 появилось 82 030 новых семей,

у 2016 — 64 536,

у 2017 — 66 215,

2018 — 60 714,

2019 — 62 744

и в 2020 — 50 384 (почти на 32 тыс. менш, чем 5 лет назад).

В прошлом году больше всего браков зарегистрировали в Минске, меньше всего — в Могилевской области. С каждым годом увеличивается возраст женихов и невест, в 2020 году

мужчины заключали первый брак в 28,4 года,

женщины — в 26,2.

Второй брак мужчины заключают, по статистике, в возрасте 41,9 года, женщины — в 38,5.

А вот какие цифры по разводам за последние пять лет.

в 2015 расторгнуто 32 984 брака,

в 2016 — 32 628,

в 2017 — 32 006,

в 2018 — 33 152,

в 2019 — 34 470,

в 2020 — 35 144.

Специалисты Белстата подсчитали соотношение браков и разводов, и оказалось:

в 2015 году число разводов составляло 40%,

в 2016 — 51%,

в 2017 — 48%,

в 2018 — 55%,

в 2019 — 55%

в 2020 — 70% (за пять лет рост на 30%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».