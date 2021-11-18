Мнение: Важно коллективно остаться дома, чтобы решить нашу общую проблему 18.11.2021, 20:12

Каждый из нас является маленьким звеном одной большой цепи.

Независимо от места работы, возраста, пола. Будь ты офисным сотрудником или умелым на все руки рабочим. Каждый из нас является маленьким звеном одной большой цепи, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Мы все - это несущая колонна в здании, если которая исчезнет - все рухнет в один момент. Наша мощь, должна быть направлена на созидание положительных вещей. Но этим нагло пользуется мелкая шайка преступников. В данном случае диктатура держится на нас, обычных рабочих, а также тараканьих кошельках. Если вторых размазывают по земле санкции, то дело остается только за нами.

Каждый из нас является уникальным специалистом в своей сфере. И мы, и они это знаем. Настал момент научить их уважать нас. Лишим их нашей рабочей силы и через месяц от шайки и мокрого места не останется. Это на самом деле финал. Сейчас режим прогрызает дно. Казалось, что хуже быть не может, но диктатор продолжает показывать, что он еще безумнее, чем мы думали. Во время так называемых зачисток на предприятиях все рабочие должны быть солидарными друг с другом. Помните, что отсидеться не удастся, сегодня увольняют вашего коллегу и если вы промолчите, то завтра уволят и вас.

Поэтому и важно коллективно остаться дома, чтобы решить нашу общую проблему. Чтобы не было идеологических зачисток, чтобы мы спокойно работали. Но для этого нужно окончательно дожать режим, который не знает, за что хвататься. И мы сможем это сделать только вместе. Стачка есть!

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