В Праге голую куклу Лукашенко усадили на «золотой» унитаз у посольства Беларуси 6 18.11.2021, 20:15

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Видеофакт.

В Праге (Чехия) 17 ноября состоялась акция протеста, участники которой принесли к посольству Беларуси в этой стране куклы президента РФ Владимира Путина Лукашенко. Об этом сообщила в Facebook группа "Капутин", организовавшая акцию.

Куклы Путина и Лукашенко активисты усадили на "золотой" унитаз. При этом на них не было одежды, а на постаменте с унитазом прикреплена табличка "Голые убийцы".

Кукла Лукашенко была полностью без одежды и держала в руках "окровавленную" хоккейную клюшку. На кукле Путина были красные трусы, спущенные до лодыжек. В левой руке куклы – рулон туалетной бумаги, правая поддерживает "Лукашенко", сидящего у нее на коленях.

Цель мероприятия – напоминание о гибридной войне, которую, по словам организаторов акции, развернули главы этих государств против всего мира.

"Протестом мы хотим обратить внимание на ситуацию в России и Беларуси – два самых деспотичных режима в современной Европе. Эти режимы объединяет не только их формальное "cоюзное государство", но и их неуважение к правам человека, подавление свободы своего народа и оппозиции", – говорится в заявлении активистов.

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