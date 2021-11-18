Саакашвили перевели в реанимацию
- 18.11.2021, 20:20
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Ранее экс-президент Грузии потерял сознание в тюремной больнице.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в реанимационном отделении тюремной больницы, рассказала реаниматолог, которую пригласили для его осмотра, Гулико Килифтари, передает Rustavi2.
По словам врача, когда Саакашвили упал в обморок, ему потребовалась реанимация. Сейчас он находится в стабильном состоянии под наблюдением дежурного реаниматолога.
О том, что бывший президент Грузии упал и потерял сознание на встрече с адвокатами в тюремной больнице, рассказывал его защитник Бека Басилия, передавал портал «Новости-Грузия». По его словам, Саакашвили неожиданно упал, когда выходил из комнаты для свидания с адвокатами. Через несколько минут его унесли на носилках.
«Миша и слова не сказал после того, как упал. Мы с сотрудниками [тюрьмы] открывали ему глаза», — сказал адвокат. Пенитенциарная служба позже заявляла, что политик находится в стабильном состоянии, писал Rustavi2.