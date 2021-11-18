Еврокомиссия: Нет никаких переговоров с режимом Лукашенко 18.11.2021, 20:26

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За кризис на белорусско-польской границе ответственен только белорусский диктатор.

Евросоюз не намерен вести переговоры с Лукашенко по вопросу дальнейшей судьбы мигрантов, находящихся на границе с Польшей, заявил РБК пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

«Нет никаких переговоров с режимом Лукашенко. Он создал этот кризис, он привез этих людей в Беларусь, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Беларусь. Он ответственен не только [за то, чтобы] позаботиться об этих людях и разрешить кризис, но и за то, чтобы предоставить доступ международным организациям для помощи нуждающимся и разрешить репатриацию людей, которых он привез в страну», — сказал Стано.

«Так что о переговорах с режимом Лукашенко речи не идет. Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей, которые в настоящее время удерживаются белорусскими силами безопасности на территории Беларуси. Эта работа в процессе», — добавил он.

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