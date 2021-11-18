Ученые установили, насколько маска защищает от COVID-19 18.11.2021, 20:41

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Результаты международного исследования.

Риск заболеть коронавирусом для людей, носящих защитные маски в общественных местах, на 53% ниже, чем для тех, кто игнорирует это правило, свидетельствуют результаты совместного исследования ученых из Великобритании, Австралии и Китая, опубликованные в журнале The BMJ.

Кроме того, уровень заболеваемости COVID-19 снижается в группах людей, которые начинают регулярно мыть руки с мылом (на 50%).

Соблюдение дистанции снижает риски на 25%.

Подчеркнем, что сейчас самым надежным методом снизить уровень заболеваемости коронавирусом в стране и мире является вакцинация. В отличие от дорогостоящего лечения, вакцинация бесплатна. К тому же, вакцинированные люди имеют больше возможностей в посещении общественных мест, пользовании транспортом, а для некоторых граждан это условие для сохранения рабочего места.

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