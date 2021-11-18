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Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся сегодня вечером

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  • 18.11.2021, 20:49
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Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся сегодня вечером

17 ноября поставки нефти в сторону Польши были приостановлены.

Ремонт на белорусском участке нефтепровода «Дружба» завершен, прокачка в европейском направлении возобновится в четверг вечером, заявил советник главы «Транснефти» Игорь Дёмин.

17 ноября СМИ сообщили, что поставки нефти по «Дружбе» в сторону Польши были приостановлены из-за внепланового ремонта, проводимого компанией «Гомельтранснефть» на одной из веток. Отмечалось, что остановка продлится три дня. При этом польский оператор нефтепровода компания PERN был уведомлен об ограничении поставок. В компании подчеркнули, что «польская система передачи нефти полностью защищена и работает непрерывно».

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