В Беларуси разгоняются цены 1 18.11.2021, 21:08

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Инфляция сделала скачок.

Продолжает расти инфляция. Вопрос даже не в том, что она высокая, она еще и ускоряется. В годовом тренде 10,5% против 10,2%, которые были месяц назад. Инфляция сделала скачок за один октябрь на 0,9%. Что происходит? Объясняет «Белсату» экономист Сергей Чалый:

«Растет продуктовая инфляция. И наибольший рост показывают именно те продукты, овощи, особенно те, которые выращиваются в стране, которых не импортируют, которые не испытывают конкуренции с импортом. Это и капуста, и картофель. В Беларуси подскочили цены на овощи, мясо, сладости и картофель на 50 %. Свекла – еще 50 %».

Растут цены на товары из нашей страны: картофель, мясо. Что происходит в мире с инфляцией?

«Буквально в течение суток об инфляции появилась информация из США, Китая, Японии. Значит, мало того, что это она оказалась выше ожиданий всех аналитиков, она еще оказалась рекордной за очень долгий срок. Произошел эффект кнута».

Главным образом это эффекты нарушения цепочек поставок.

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