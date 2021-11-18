Премьер Польши о ситуации с мигрантами: Ничего о нас без нас 12 18.11.2021, 21:11

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Матеуш Моравецкий

Об этом Матеуш Моравецкий заявил врио канцлера Германии Ангеле Меркель.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий обсудил в среду ситуацию на польско-белорусской границе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Телефонный разговор касался координации реакции ЕС на нынешнюю стадию кризиса на внешних границах ЕС. Ранее канцлер Германии сделала два звонка Лукашенко, пишет TVP.

- Следует осознавать, что любые прямые переговоры с Лукашенко играют ему на руку, поскольку они легитимизируют его режим, - сказал глава польского правительства.

«Ничего о нас без нас»

- Прежде всего, я подчеркнул канцлеру, что никакие договоренности, которые могут касаться Польши и всей ситуации, не могут быть согласованы без нашего участия - ничего о нас без нас. Это очевидно, и это было принято канцлером, - подчеркнул премьер Польши.

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