Илон Маск назвал новые сроки орбитального полета Starship 18.11.2021, 21:16

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Основатель SpaceX также заявил, что Starship уже провела несколько тестов.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что «надеется», что первый орбитальный полет прототипа Starship состоится в январе следующего года. Дата запуска зависит от результатов тестов и получения разрешения на него, сообщает CNBC.

«Мы проведем несколько тестов в декабре и, надеюсь, произведем запуск в январе», - заявил Маск, выступая на заседании, которое организовали национальные академии наук, инженерии и медицины. Бизнесмен отметил, что не может гарантировать, что корабль сможет с первой попытки достичь орбиты, но заявил, что «уверен», что тот совершит космический полет в 2022 году.

По словам Маска, в следующем году SpaceX планирует совершить несколько десятков запусков Starship, чтобы завершить программу тестовых полетов и перейти к «запуску реальных полезных нагрузок» в 2023 году. Бизнесмен отметил, что создание линии массового производства Starship имеет решающее значение для долгосрочных целей программы. Ключевой вопрос заключается в том, насколько быстро компания сможет производить двигатели Raptor, необходимые для строительства ракет.

«Я думаю, что для того, чтобы жизнь стала мультипланетной, нам понадобится 1000 кораблей или около того. Главной целью SpaceX - продвижение космических технологий таким образом, чтобы человечество могло стать многопланетным видом и, в конечном итоге, космической цивилизацией», - заявил Маск.

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