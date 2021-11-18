В СНБО Украины опасаются провокаций на украинско-белорусской границе 1 18.11.2021, 21:25

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Среди мигрантов распространяют сообщения, что им необходимо пересечь украинскую границу, чтобы попасть в ЕС.

Специалисты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщают о том, что среди беженцев, находящихся вблизи польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: «Что к ним приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит». В свою очередь представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы и предостерегают от непродуманных действий, передает zn.ua.

Специалисты ЦПИ прогнозируют, что схожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы. В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПИ направила рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу.

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