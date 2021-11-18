Бизнесмен Кнырович: Хоккейное минское «Динамо» – это какой-то анекдот 18.11.2021, 21:32

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Бизнесмен признался, что болеет за соперников «игрушки диктатора».

Известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович рассказал о том, как сейчас относится к белорусскому спорту, передает «Трибуна».

– И раз уж коснулись хоккея, то минское «Динамо» – это какой-то анекдот. Долгие годы бились за то, чтобы клуб был белорусским. Потом ограничивали количество иностранцев до одной пятерки. Сейчас пришли к тому, что в составе уже 12 легионеров. Это абсолютное наплевательство на все свои предыдущие принципы.

- А вы болеете за соперников?

– В случае с хоккейным минским «Динамо» я искренне болею за соперников, потому что подход «давайте возьмем 12 иностранцев и попробуем ими выиграть чемпионат» мне кажется каким-то странным. Так что когда «Динамо» проигрывает, я искренне радуюсь.

Если говорить о сборной Беларуси по футболу, то ничего от этой команды я уже не ожидаю – дно достигнуто. «Цмокi», к сожалению, всегда были с таким бюджетом, с которым в Лиге ВТБ играть нельзя. И для меня всегда было странным в принципе функционирование этого клуба, потому что никакой концепции не прослеживалось. Соответственно, я не жду ничего от этого коллектива.

- И вы не отличаетесь от многих белорусских болельщиков.

– Чем и горжусь, – сказал Кнырович.