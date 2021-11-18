Польша и Ирак обсудили возвращение завезенных Лукашенко в Беларусь мигрантов 9 18.11.2021, 21:38

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В Ираке заявили, что мигранты стали жертвами контрабандистов.

18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонные разговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми и премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани. Главными темам разговора стала ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщает канцелярия польского премьера.

Премьер-министр Ирака пообещал польской стороне помощь в возвращении на родину иракцев, в том числе тех, кто содержится в польских центрах для иностранцев. Он также заявил, что Ирак пока не будет возобновлять прямые авиарейсы в Минск. Премьер Курдистана также подтвердил готовность сотрудничать с польской стороной и признал, что мигранты стали жертвами контрабандистов.

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