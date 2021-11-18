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Украинские пограничники задержали мигрантов из Беларуси

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  • 18.11.2021, 21:45
  • 20,190
Украинские пограничники задержали мигрантов из Беларуси

Ехали в Украину под видом «туристов».

Пограничная служба Украины предупредила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Беларуси.

15 иностранцев с Ближнего Востока, которые направлялись рейсовым автобусом из Минска, пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине 18 ноября.

Они утверждали, что едут в Украину для туризма.

Однако пограничники выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и тут же направились в Гродненскую область.

Осмотрев «достопримечательности» на западе Беларуси, путешественники решили заглянуть еще и в Украину. Путники уверяли, что в Украине их больше всего интересуют пейзажи Львовщины.

Именно из Львова они, будто бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей.

Большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре — октябре этого года.

Украинские пограничники приняли решение не пропускать и вернуть путешественников в Беларусь.

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