Bild: Меркель говорила с белорусским дьяволом 14 18.11.2021, 21:56

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Самая массовая газета Германии отреагировала на звонки канцлера Германии Лукашенко.

"Меркель говорила с белорусским дьяволом, который подвергает людей пыткам и заманивает беспомощных людей к границе Польши", - пишет таблоид Bild (перевод - DW).

Немецкие СМИ активно обсуждают состоявшиеся 15 и 17 ноября телефонные звонки между Ангелой Меркель и "господином Лукашенко", в ходе которых исполняющая обязанности федерального канцлера Германии обсуждала с непризнанным в Евросоюзе белорусским властителем пути решения кризиса, возникшего вокруг мигрантов на восточной границе ЕС.

В редакции самой массовой в Германии газеты Bild мнения о том, как оценивать телефонные контакты между Берлином и Минском, явно разошлись. О первом звонке издание сообщило под шапкой "Меркель оскорбила Европу!" и расценило его как "дипломатический скандал под конец ее пребывания в должности".

Bild процитировала неназванного польского дипломата в Брюсселе, который в беседе с газетой сообщил, что Польша, Литва и Латвия "разгневаны тем, что немецкий канцлер за их спиной по просьбе одного гангстера, Путина, разговаривает по телефону с другим гангстером, Лукашенко, и обсуждает с ним наши дела".

В среду газета сообщила на своем сайте: "Она опять это сделала! После первого крайне спорного телефонного звонка в понедельник вечером, это уже второй разговор с нерукопожатным в Минске!". При этом издание заверило, что располагает точной информацией относительно первого разговора, которого добивался именно Лукашенко: "Деспот, применяющий пытки и фальсифицирующий выборы, хотел, чтобы канцлер выступила в роли посредника, и он это, видимо, согласовал с российским вождем Владимиром Путиным".

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