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Супруга белорусского футболиста – Караеву: А в детские дома можно крошкам тоже молока?

  • 18.11.2021, 22:03
  • 18,140
Супруга белорусского футболиста – Караеву: А в детские дома можно крошкам тоже молока?
Юлия Кисляк

Супруга хавбека минского «Динамо» Сергея Кисляка ответила лукашенковскому чиновнику.

Супруга хавбека минского «Динамо» Сергея Кисляка Юлия прокомментировала ролик, в котором помощник Лукашенко, экс-главарь МВД Юрий Караев рассказывает о помощи мигрантам, находящимся на границе с Польшей, передает «Трибуна».

На видео инспектор по Гродненской области сообщает о том, что для мигрантов будет закуплено детское молоко.

«А в детские дома в Минске можно крошкам тоже молока? И смесей? Мандаринов? Бананов? Памперсы – про них я молчу ( по закону – памперс в сутки, наверное)... Волонтеры придумают, как купить в наши детские дома», – написала Юлия в своем Instagram.

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