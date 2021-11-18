закрыть
18 ноября 2021, четверг, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина отправила на границу с Беларусью более восьми тысяч полицейских

2
  • 18.11.2021, 22:58
  • 1,270
Украина отправила на границу с Беларусью более восьми тысяч полицейских

Мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую.

Правительство Украины приняло решение направить к границе с Беларусью 8,5 тысяч полицейских, национальных гвардейцев и пограничников. Они помогут оберегать границу от мигрантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, соответствующее решение было принято из-за риска того, что мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую.

"Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", - отметил Мельник.

Посол добавил, что граница между Украиной и Беларусью состоит из болот и лесов, в связи с чем ее довольно трудно контролировать.

"Мы обеспокоены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", - заявил Мельник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало